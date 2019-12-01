Tras catear tres inmuebles en Lagunillas, Michoacán asegura más de 820 dosis de estupefaciente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 12:04:30

Lagunillas, Michoacán, 7 de abril del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de tres ordenes de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguró sustancias con características de metanferamina, así como diversos indicios relacionados con esta actividad ilícita.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias fueron autorizadas por jueces de control, derivado de actos de investigación que permitieron advertir la posible comisión de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

La primera acción se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Francisco J. Múgica, en la localidad de San José Coapa, donde fueron aseguradas 350 dosis de sustancia granulosa y cristalina con características de metanfetamina.

Posteriormente, en la calle Benito Juárez de la misma localidad, se ejecutó un segundo cateo, en el que fueron aseguradas 230 dosis del mismo narcótico.

Finalmente, en un inmueble ubicado en el rancho Los Pastores, se realizó un tercer cateo, donde se aseguraron 242.5 dosis de dicho material sintético.

Durante el desarrollo de las diligencias, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Policía de Morelia brindaron seguridad perimetral.

La droga asegurada quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.