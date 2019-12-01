Asesinan a cuatro integrantes de grupo indígena de autodefensa en Chilapa, Guerrero

Asesinan a cuatro integrantes de grupo indígena de autodefensa en Chilapa, Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 10:00:53
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Chilapa de Álvarez, Guerrero, 7 de abril del 2026.- Cuatro hombres vinculados a un grupo indígena de autodefensa fueron asesinados en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en un ataque armado ocurrido mientras realizaban trabajos de construcción.

El crimen se registró en la comunidad de Xicotlán, donde las víctimas se encontraban laborando como albañiles cuando, según reportes preliminares, hombres armados llegaron al sitio y abrieron fuego contra ellos la mañana del 6 de abril.

Las víctimas fueron identificadas como Isaías Villalba Rosario, Isaías Morales Lucas y los hermanos Bernardino y Ernesto Hilario Ocotlán, quienes formaban parte del Concejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (Cipog-EZ).

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, los agresores escaparon tras el ataque a bordo de una camioneta blanca con blindaje.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio de los cuatro hombres.

Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, aseguró que Isaías Villalba Rosario había denunciado previamente amenazas atribuidas al grupo criminal conocido como Los Ardillos, e incluso solicitó medidas de protección que, según afirmó, no le fueron otorgadas. Villalba también era líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores.

En un posicionamiento público, el Cipog-EZ señaló que las comunidades de Xicotlán y Tula, de donde eran originarias las víctimas, han enfrentado presiones y ataques en los últimos años por parte de ese grupo delictivo.

La organización recordó además que en 2022 fue asesinado Guillermo Hilario Morales, promotor del mismo movimiento y familiar de Bernardino y Ernesto Hilario Ocotlán.

 

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