Niño es obligado a descender de automóvil y lo abandonan en calles de CDMX; video genera indignación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:34:33

Ciudad de México, 7 de abril del 2026.- Un video captado por cámaras de videovigilancia y difundido en redes sociales ha provocado indignación en el colectivo social mexicano, luego de mostrar el momento exacto en el que un hombre abandona a un niño en plena vía pública en la Ciudad de México.

Las imágenes, que se han viralizado en distintas plataformas, habrían sido grabadas en la calle Huehuetán, ubicada en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan.

En la grabación se observa cómo un automóvil sedán de color plata se detiene a mitad de la calle durante la noche.

Del vehículo desciende un hombre que abre la puerta trasera y baja a un menor. Acto seguido, el sujeto vuelve a subir al automóvil y se retira de manera rápida, dejando al niño solo sobre la calle.

En el video también se escuchan ladridos de perros de la zona y, momentos después, el llanto del menor, quien luchó por volverse a subir al carro, pero terminó siendo dejado a su suerte en el lugar.

De acuerdo con la publicación donde se difundió el material, vecinos que escucharon el llanto del niño alertaron a las autoridades. Sin embargo, cuando policías acudieron al sitio ya no se encontraba ni el menor ni el vehículo involucrado.

Tras la difusión del caso, usuarios en redes sociales expresaron su molestia por la situación y exigieron que las autoridades investiguen los hechos para identificar al responsable, además de pedir información sobre la situación y el estado de salud del menor.