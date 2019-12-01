Detiene Policía Morelia, a sujeto en posesión de un arma de fuego; amenazaba a ciudadanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 13:12:14

Morelia, Michoacán, 7 de abril del 2026.- Luego de que elementos de la Policía Morelia recibieran el reporte de un sujeto armado que amenazaba a ciudadanos, ligaron la detención de Edwin Said “N”, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Al respecto se informó que agentes de la Policía Morelia, fueron alertados de lo anteriormente descrito.

De inmediato iniciaron un operativo en la búsqueda del sujeto, mismo que fue detenido sobre la avenida Madero Poniente, en las inmediaciones de la colonia La Esperanza.

Finalmente Edwin Said “N”, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.