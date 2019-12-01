Rescatan 192 iguanas transportadas en autobús en Oaxaca; investigan tráfico ilegal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 13:52:29

Oaxaca, Oaxaca, 7 de abril del 2026.- Autoridades federales y estatales aseguraron 192 iguanas verdes que eran trasladadas en condiciones que apuntan a un posible caso de tráfico ilegal de fauna en el municipio de Matías Romero Avendaño, en Oaxaca.

El hallazgo ocurrió durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal.

Los reptiles fueron localizados dentro de 15 cajas de cartón colocadas en la cajuela de un autobús de pasajeros de la línea Sur.

De acuerdo con el reporte, la unidad provenía de Coatzacoalcos, Veracruz, y tenía como destino Salina Cruz, cuando se detectó el traslado irregular de los animales.

Tras el aseguramiento, las autoridades determinaron liberar de inmediato a los ejemplares vivos en una zona con condiciones adecuadas para su supervivencia, dentro de un ecosistema de selva baja caducifolia, donde pueden encontrar alimento y refugio.

Durante la revisión también se detectaron 31 iguanas sin vida. Estos ejemplares fueron sometidos a un proceso de entierro controlado para evitar posibles riesgos sanitarios.