Caen 55 personas en Operativo Refuerzo CDMX

Caen 55 personas en Operativo Refuerzo CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 13:47:33
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Ciudad de México, a 7 de abril 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que logró la detención de 55 personas durante el operativo Refuerzo CDMX que se aplicó el pasado mes de marzo.

Además, en un comunicado, la dependencia federal indicó que estas acciones se realizaron en coordinación con diversas autoridades de la capital del país con el objetivo de inhibir actividades ilícitas y mantener el orden público.

Durante marzo, la Semar llevó a cabo recorridos interinstitucionales y cateos en distintas alcaldías de la Ciudad de México en los que lograron los siguientes resultados.

  • Detenciones: 55 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
  • Aseguramientos: Se decomisaron nueve armas de fuego y 27 inmuebles.
  • Drogas: El reporte detalla la incautación de 337.4 kilogramos de mariguana y aproximadamente cuatro mil 489 dosis de diversos estupefacientes.
  • Otros aseguramientos: Fueron aseguradas cerca de cinco toneladas de autopartes, así como 37 vehículos y 136 motocicletas que fueron sujetos a inspección.

Igualmente, la Marina detalló que en el operativo tuvo participación un total de 493 personas y diversos vehículos.

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