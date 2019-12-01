Sheinbaum afirma que revisión del SAT a ONG se debe a outsourcing

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 11:51:38

Ciudad de México, 7 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las revisiones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales han advertido que podrían perder su registro como donatarias, responden a análisis técnicos y no a decisiones políticas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, la mandataria federal señaló que las asociaciones que tengan dudas sobre el proceso pueden acudir directamente al organismo fiscal para conocer las razones por las que se determinó si cumplen o no con los requisitos necesarios para mantener el estatus que les permite recibir donaciones y acceder a beneficios fiscales.

Sheinbaum Pardo subrayó que la Presidencia no interviene en estas determinaciones y que corresponde al SAT realizar la evaluación conforme a la normativa vigente. Según explicó, el organismo revisa si las organizaciones cumplen con las disposiciones que regulan a las entidades donatarias.

La jefa del Ejecutivo federal mencionó además que, en una reunión sostenida recientemente con el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, se abordó el tema de algunas asociaciones que presuntamente habrían sido utilizadas para realizar contrataciones mediante esquemas de outsourcing.

Añadió que también es necesario verificar el origen de los recursos que reciben estas organizaciones y el cumplimiento de otros lineamientos establecidos por la ley.

Sheinbaum indicó que las asociaciones que trabajan con grupos vulnerables y que consideren que existe alguna irregularidad en su caso tienen la posibilidad de presentar su situación ante la autoridad fiscal para revisar el procedimiento. Al mismo tiempo, sostuvo que existen organizaciones que habrían utilizado el esquema de donatarias con el objetivo de evitar el pago de impuestos.

Finalmente, recordó que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsaron acciones para ordenar y supervisar el funcionamiento de las asociaciones civiles en el país.