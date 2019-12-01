Accidente vehicular en la Siglo XXI, dejó un muerto y siete heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 12:26:39

Arteaga, Michoacán, 7 de abril del 2026.- El saldo del trágico accidente registrado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), fue de una persona muerta y siete heridos.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada, a la altura del kilómetro 260, en las inmediaciones de El Infiernillo un tráiler impactó a tres autos compactos.

A consecuencia del percance una persona murió y siete más resultaron heridas, mismas que fueron llevadas a un hospital de Lázaro Cárdenas.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.