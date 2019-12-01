Tras cateo en la colonia La Charanda de Uruapan, Michoacán, aseguran sustancias ilícitas, arma de fuego y una motocicleta; hay un detenido

Tras cateo en la colonia La Charanda de Uruapan, Michoacán, aseguran sustancias ilícitas, arma de fuego y una motocicleta; hay un detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 20:03:37
Uruapan, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró narcótico, un arma de fuego, municiones y una motocicleta con alteraciones en sus medios de identificación, además de lograr la detención de un hombre.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia fue realizada en una vivienda de la calle Pelagio Rodríguez, en la colonia La Charanda, por el personal de la Fiscalía Regional de Uruapan, con el apoyo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal de Uruapan, en cumplimiento a una orden judicial.

Durante la inspección del inmueble se localizó hierba seca con las características propias de la marihuana, un arma de fuego calibre .45 milímetros, cuatro cartuchos útiles, un cargador y 15 casquillos percutidos calibre .40 milímetros; asimismo, fue asegurada una motocicleta que presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

En el lugar fue detenido Luis Fabián “N”, “El Pecas”, por su posible participación en delitos contra la salud, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que determine su situación legal.

