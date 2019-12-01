Golpe millonario al crimen en Turicato, Michoacán: Ejército y Guardia Nacional aseguran más de una tonelada de estupefaciente

Turicato, Mich., a 6 de febrero de 2026.– Un cargamento monumental de droga fue sacado de circulación en una acción que exhibe la magnitud del trasiego de estupefacientes en la región. Más de una tonelada de marihuana, lista para su distribución, fue asegurada por fuerzas federales en una comunidad rural del municipio de Turicato, en un operativo que encendió las alertas por la operación del crimen organizado en la zona.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se desplegaron en el poblado de Los Rucios, donde localizaron cuatro vehículos y una motocicleta cargados con mil 13 kilogramos de marihuana, distribuidos en 44 costales de yute, además de 23 kilos de semilla del mismo enervante.

El aseguramiento revela una logística criminal de gran escala: la cantidad decomisada equivale a miles de dosis que no llegarán a las calles, lo que representa un duro golpe económico para las organizaciones delictivas que operan en esta zona de Tierra Caliente.

Pese a la magnitud del hallazgo, no se reportaron personas detenidas, lo que refuerza la sospecha de que los responsables lograron huir antes del arribo de las fuerzas federales, abandonando vehículos y droga en su intento por evadir a la autoridad.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras la Fiscalía Federal en Michoacán mantiene abierta la carpeta de investigación para identificar a los responsables y deslindar responsabilidades por delitos contra la salud.

El decomiso vuelve a colocar a Turicato en el foco rojo de la estrategia de seguridad, evidenciando que, pese a los operativos, el narcotráfico continúa utilizando comunidades rurales como puntos clave para el almacenamiento y traslado de droga a gran escala.