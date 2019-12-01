Rescate coordinado interinstitucional permite liberar a empresario secuestrado en Salamanca, Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato, a 6 de febrero de 2026.- Un amplio operativo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió la liberación con vida de un empresario originario de Salamanca, quien había sido privado de su libertad durante la mañana de este viernes, tras un violento hecho registrado en la colonia Francisco de Asís.

El suceso ocurrió al exterior de un establecimiento de materiales para la construcción, donde se encontraba el empresario Gerardo Arredondo, ex candidato a la presidencia municipal de Salamanca, cuando sujetos armados lo interceptaron y lo obligaron a subir a un vehículo, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el reporte, se activó de inmediato un operativo interinstitucional encabezado por agentes de Investigación Criminal y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en coordinación con elementos del Gobierno del Estado y fuerzas federales, desplegando acciones simultáneas de inteligencia, análisis de información, trabajo de gabinete y operativos tácticos en campo.

Las autoridades implementaron cercos de seguridad, patrullajes estratégicos, seguimiento de rutas de escape, análisis de comunicaciones y labores de investigación criminal, lo que permitió ubicar a los presuntos responsables y localizar el punto donde la víctima era mantenida en cautiverio.

Como resultado de la operación, el empresario fue liberado sano y salvo en el municipio de Juventino Rosas, sin que se realizara ningún pago por su rescate. Durante la intervención fueron detenidas varias personas presuntamente relacionadas con el secuestro y, en el desarrollo del operativo, se registró una agresión armada contra las fuerzas de seguridad, en la que un presunto delincuente fue abatido.

La Fiscalía del Estado confirmó los hechos mediante un comunicado oficial, en el que informó que la víctima se encuentra bajo resguardo de personal especializado, recibiendo atención integral, acompañamiento psicológico y protección institucional.

Las investigaciones continúan para el esclarecimiento total del caso, la identificación de todos los responsables y el fortalecimiento de las carpetas de investigación correspondientes. Conforme lo permitan las etapas procesales, las autoridades informarán mayores detalles sobre los resultados de este operativo.