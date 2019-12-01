Michoacán, el único estado que cuenta con becas desde la primaria, para que nadie se quede sin estudiar: Mario Delgado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 18:16:15

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pueblo manda, por lo que dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia educativa hay recursos para apoyos y más escuelas, para que ningún joven deje de estudiar.

Delgado Carrillo aseveró que por primera vez hay la Beca Gertrudis Bocanegra, la cual está destinada para estudiantes de educación superior, en la que ya se inscribieron más de 44 mil jóvenes y el primer depósito llegará a finales del mes de febrero.

Para que los niños de todas las primarias públicas tengan apoyo para útiles y uniformes, está la Beca Rita Cetina, además de que se mantiene para todos los estudiantes de secundaria.

Para los jóvenes de preparatoria, se mantiene la Beca Benito Juárez y la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro.

El funcionario federal señaló que hasta la fecha hay más de 830 mil jóvenes becados en Michoacán.

Además, aseguró que Michoacán es el único estado que cuenta con becas desde la primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos, por lo que se han destinado más de 5 mil 600 millones de pesos.

Con el programa la Escuela es Nuestra, más de 5 mil 700 escuelas y 282 preparatorias van a recibir apoyo para que los espacios se vean bonitos con una inversión de mil 800 millones de pesos.

Por último, indicó que la Universidad Rosario Castellanos ya llegó a Michoacán, a Zitácuaro, Múgica, Zacapu y Uruapan, en donde el próximo lunes arrancan con el curso propedéutico y el 2 de marzo es el inicio oficial de las clases.