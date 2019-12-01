Activan fichas de búsqueda por la desaparición de cuatro personas en Mazatlán, Sinaloa

Activan fichas de búsqueda por la desaparición de cuatro personas en Mazatlán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 21:22:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mazatlán, Sinaloa, a 6 de febrero, de 2026.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) emitió fichas de localización para cuatro personas reportadas como desaparecidas —tres de ellas hermanos— quienes fueron vistos por última vez el pasado 3 de febrero mientras se encontraban de vacaciones en Mazatlán. Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, confirmó Isaac Aguayo Roacho, vicefiscal de la zona sur.

El funcionario detalló que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización correspondientes. En paralelo, autoridades estatales y federales comenzaron con los operativos en distintos puntos del municipio.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la noche del martes se atendió el reporte de la privación de la libertad de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en Mazatlán. Durante la mañana del miércoles, las dos mujeres fueron localizadas con vida en la zona de Cerritos, en las inmediaciones de la comunidad rural de El Habal, al norte de la ciudad. Las féminas fueron identificadas como Monserrat, de 28 años, y Diana, de 9.

De acuerdo con la CEBP, las personas que continúan desaparecidas son los hermanos Omar Alexis, de 30 años; Javier, de 25; y Gregorio Ramírez Sabino, de 18, así como Óscar García Hernández, de 30 años. Moisés Ríos, secretario del Ayuntamiento, señaló que la Guardia Nacional reforzó las labores de búsqueda para dar con su paradero.

Finalmente, Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, informó que se activaron acciones de acompañamiento integral para la mujer y la menor localizadas, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión de Atención Integral a Víctimas. Añadió que se evaluarán sus necesidades para brindar orientación jurídica, atención psicológica y otros apoyos necesarios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Imputan al alcalde de Tequila Jalisco, por su preseunta participación en delitos relacionados con secuestro
Localizan cuerpo que podría corresponder a uno de los mineros desaparecidos en La Concordia, Sinaloa
Resultan lesionadas 3 personas, tras explosión en taller de pirotecnia en Santa María del Río, San Luis Potosí
Activan fichas de búsqueda por la desaparición de cuatro personas en Mazatlán, Sinaloa
Más información de la categoria
Zacapu, el municipio de Michoacán que vive bajo la sombra de la violencia, la opacidad y el colapso de los servicios básicos
“En Apatzingán no hay transformación, hay represión”: Trabajadores llevan protestas contra la alcaldesa Fanny Arreola a conferencia de Claudia Sheinbaum en la capital de Michoacán
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Explota la realidad a Harfuch y Sheinbaum: estallido de mina hiere a militares en Apatzingán, horas después de presumir en Michoacán combate al crimen
Comentarios