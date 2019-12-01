Activan fichas de búsqueda por la desaparición de cuatro personas en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa, a 6 de febrero, de 2026.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) emitió fichas de localización para cuatro personas reportadas como desaparecidas —tres de ellas hermanos— quienes fueron vistos por última vez el pasado 3 de febrero mientras se encontraban de vacaciones en Mazatlán. Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, confirmó Isaac Aguayo Roacho, vicefiscal de la zona sur.

El funcionario detalló que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización correspondientes. En paralelo, autoridades estatales y federales comenzaron con los operativos en distintos puntos del municipio.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la noche del martes se atendió el reporte de la privación de la libertad de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en Mazatlán. Durante la mañana del miércoles, las dos mujeres fueron localizadas con vida en la zona de Cerritos, en las inmediaciones de la comunidad rural de El Habal, al norte de la ciudad. Las féminas fueron identificadas como Monserrat, de 28 años, y Diana, de 9.

De acuerdo con la CEBP, las personas que continúan desaparecidas son los hermanos Omar Alexis, de 30 años; Javier, de 25; y Gregorio Ramírez Sabino, de 18, así como Óscar García Hernández, de 30 años. Moisés Ríos, secretario del Ayuntamiento, señaló que la Guardia Nacional reforzó las labores de búsqueda para dar con su paradero.

Finalmente, Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, informó que se activaron acciones de acompañamiento integral para la mujer y la menor localizadas, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión de Atención Integral a Víctimas. Añadió que se evaluarán sus necesidades para brindar orientación jurídica, atención psicológica y otros apoyos necesarios.