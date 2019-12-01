Resultan lesionadas 3 personas, tras explosión en taller de pirotecnia en Santa María del Río, San Luis Potosí

Resultan lesionadas 3 personas, tras explosión en taller de pirotecnia en Santa María del Río, San Luis Potosí
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 21:41:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santa María del Río, San Luis Potosí, a 6 de febrero de 2026.- Tres personas resultaron con quemaduras tras una explosión ocurrida en un taller de pirotecnia localizado en la comunidad de Las Pilitas de Piedra, perteneciente al municipio de Santa María del Río.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el siniestro se registró aproximadamente a las 12:30 horas de este viernes, lo que motivó la movilización de personal estatal en conjunto con autoridades municipales para atender la emergencia, realizar labores de auxilio y asegurar el área.

De manera preliminar, se dio a conocer que los lesionados presentaban quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud de Santa María del Río, donde recibieron atención médica especializada.

Durante la inspección del inmueble, personal de la CEPC detectó la presencia de sustancias químicas de alta reactividad, como clorato de potasio, azufre y pólvora, motivo por el cual el taller fue acordonado para prevenir riesgos adicionales a los habitantes de la zona.

Finalmente, la dependencia estatal reiteró su compromiso con la protección de la población potosina y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad irregular a través del número de emergencias 911.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Imputan al alcalde de Tequila Jalisco, por su preseunta participación en delitos relacionados con secuestro
Localizan cuerpo que podría corresponder a uno de los mineros desaparecidos en La Concordia, Sinaloa
Resultan lesionadas 3 personas, tras explosión en taller de pirotecnia en Santa María del Río, San Luis Potosí
Activan fichas de búsqueda por la desaparición de cuatro personas en Mazatlán, Sinaloa
Más información de la categoria
Zacapu, el municipio de Michoacán que vive bajo la sombra de la violencia, la opacidad y el colapso de los servicios básicos
“En Apatzingán no hay transformación, hay represión”: Trabajadores llevan protestas contra la alcaldesa Fanny Arreola a conferencia de Claudia Sheinbaum en la capital de Michoacán
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Explota la realidad a Harfuch y Sheinbaum: estallido de mina hiere a militares en Apatzingán, horas después de presumir en Michoacán combate al crimen
Comentarios