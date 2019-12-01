Resultan lesionadas 3 personas, tras explosión en taller de pirotecnia en Santa María del Río, San Luis Potosí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 21:41:43

Santa María del Río, San Luis Potosí, a 6 de febrero de 2026.- Tres personas resultaron con quemaduras tras una explosión ocurrida en un taller de pirotecnia localizado en la comunidad de Las Pilitas de Piedra, perteneciente al municipio de Santa María del Río.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el siniestro se registró aproximadamente a las 12:30 horas de este viernes, lo que motivó la movilización de personal estatal en conjunto con autoridades municipales para atender la emergencia, realizar labores de auxilio y asegurar el área.

De manera preliminar, se dio a conocer que los lesionados presentaban quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud de Santa María del Río, donde recibieron atención médica especializada.

Durante la inspección del inmueble, personal de la CEPC detectó la presencia de sustancias químicas de alta reactividad, como clorato de potasio, azufre y pólvora, motivo por el cual el taller fue acordonado para prevenir riesgos adicionales a los habitantes de la zona.

Finalmente, la dependencia estatal reiteró su compromiso con la protección de la población potosina y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad irregular a través del número de emergencias 911.