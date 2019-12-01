Tras cateo en Jacona, Michoacán aseguran estupefacientes y detienen a una mujer

Jacona, Michoacán, a 23 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), aseguró narcótico y detuvo a una mujer y aseguró a un adolescente, presuntamente relacionadas en conductas ilícitas, en el municipio de Jacona.

sobre el particular se informó que dichas acción operativa fue en un inmueble ubicado en la calle Manuel Altamirano, en la colonia Nueva España, donde agentes de la institución realizaron diligencias derivadas de actos de investigación que permitieron obtener datos de prueba suficientes, mismos que fueron presentados ante el Juez de Control, quien obsequió la respectiva orden de cateo.

Durante la intervención, el personal actuante aseguró una bolsa plástica que contenía vegetal verde seco con características propias de la marihuana, así como ocho bolsas que en su interior contenían una sustancia granulosa de color blanco con las características de la droga conocida como "cristal".

En el lugar fueron aseguradas dos personas: Esperanza “N”, de 45 años y un adolescente de 16 años de edad, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la salud y la seguridad de las y los michoacanos.