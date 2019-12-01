Reportan al menos 26 muertos en Jalisco durante actos de violencia por detención de "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 07:13:17

Guadalajara, Jalisco, a 23 de febrero 2026.- Al menos 26 personas perdieron la vida en Jalisco, durante los actos de violencia que se registraron luego de la captura y muerte del jefe criminal Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, tras un operativo de las Fuerzas Armadas.

Según reportes, las personas ultimadas serían una mujer embarazada, 17 elementos de seguridad pública y ocho presuntos integrantes del crimen organizado.

Las versiones apuntan que la civil murió durante un tiroteo que se desató en la avenida de la Mancha y Covadonga en Zapopan.

Igualmente, en la misma ciudad, se registró la muerte de un elemento de la Fiscalía estatal, quien recibió un disparo.

Mientras tanto, en Puerto Vallarta perdió la vida un custodio del penal un motín tras el asesinato del Mencho.

Por otra parte, el último reporte de las autoridades de Jalisco informa de 27 detenidos.