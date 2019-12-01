Transportistas, comerciantes y visitantes viven momentos de pánico tras balacera en persecución entre Uriangato y Yuriria; hay cuatro detenidos

Uriangato/Yuriria, Guanajuato, 5 de enero del 2026.– Transportistas, comerciantes y visitantes pasaron un gran susto la tarde de este domingo al escuchar detonaciones de arma de fuego, luego de que una persecución policial contra un presunto grupo armado se desatara en el acceso a Uriangato y se prolongara hasta la carretera federal Yuriria–Valle de Santiago.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización comenzó cuando autoridades detectaron a varios hombres armados que se desplazaban en dos vehículos. Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida, lo que originó una persecución que avanzó por distintos tramos carreteros y generó alarma entre quienes transitaban y realizaban actividades comerciales en la zona.

La acción policial culminó en el entronque del camino Parangarico–Yuriria, donde se registró un enfrentamiento que derivó en la detención de dos hombres, uno de los cuales resultó lesionado. Minutos más tarde, otros dos presuntos implicados fueron asegurados en el acceso a la comunidad de San Francisco, con lo que sumaron cuatro detenidos.

Autoridades confirmaron que no se reportaron personas fallecidas ni elementos de seguridad lesionados. Asimismo, destacaron que el operativo fue resultado de la coordinación entre corporaciones municipales y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, lo que permitió neutralizar la situación y restablecer la calma en la región.

Tras los hechos, la circulación fue restablecida de manera paulatina, mientras que las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso y la puesta a disposición de los detenidos ante la instancia competente.