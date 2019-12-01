Tránsito: Muere otro motociclista ahora en la Morelia-Pátzcuaro; ya son dos este domingo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 14:00:24

Morelia, Michoacán 28 de septiembre del 2025.- Un motociclista perdió la vida luego de derrapar y caer del vehículo que conducía, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro; este es el segundo accidente similar registrado este domingo en esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida rúa en el lugar denominado “subida de Cepamisa”, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba lesionada además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo miso que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que este es el segundo accidente similar registrado este domingo, anteriormente en la Pátzcuaro-Cuitzeo un motorista murió en un accidente vehicular.