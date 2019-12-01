Recupera Policía Morelia camioneta con reporte de robo; fue localizada con dirección a Tarímbaro

Recupera Policía Morelia camioneta con reporte de robo; fue localizada con dirección a Tarímbaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 17:43:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por oficiales de la Policía Morelia, se logró recuperar  un vehículo con reporte de robo con violencia, ocurrido minutos antes.

Sobre el particular se informó que tras recibir el reporte, se estableció de inmediato un cerco de vigilancia y un operativo de búsqueda. Derivado de estas acciones, la unidad fue localizada cuando se desplazaba con dirección al municipio de Tarímbaro.

Una vez confirmadas las características del vehículo y su estatus en las bases de datos, los oficiales lograron darle alcance y asegurar la camioneta.

Posteriormente, se solicitó el apoyo de una grúa para su traslado y puesta a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Policía Morelia refrenda su compromiso de actuar con prontitud ante cualquier hecho que vulnere la seguridad de la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescate coordinado interinstitucional permite liberar a empresario secuestrado en Salamanca, Guanajuato
Tras cateo en la colonia La Charanda de Uruapan, Michoacán, aseguran sustancias ilícitas, arma de fuego y una motocicleta; hay un detenido
Decomisa la FGE de Veracruz al menos 6 avionetas en el municipio de Otatitlán
Aseguran campamento tras ataque armado a policías en Salvador Escalante, Michoacán: Hallan equipo táctico y camisola con distintivos de la GN 
Más información de la categoria
Afirma Claudia Sheinbaum que “México no se vende, no se rinde y está de pie siempre por su pueblo”
Explota la realidad a Harfuch y Sheinbaum: estallido de mina hiere a militares en Apatzingán, horas después de presumir en Michoacán combate al crimen
Michoacán, el único estado que cuenta con becas desde la primaria, para que nadie se quede sin estudiar: Mario Delgado
Exigen Sheinbaum y Harfuch denuncias para activar Enjambre en Michoacán: Hasta 25% de alcaldes han sido señalados por inteligencia militar
Comentarios