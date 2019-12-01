Recupera Policía Morelia camioneta con reporte de robo; fue localizada con dirección a Tarímbaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 17:43:44

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por oficiales de la Policía Morelia, se logró recuperar un vehículo con reporte de robo con violencia, ocurrido minutos antes.

Sobre el particular se informó que tras recibir el reporte, se estableció de inmediato un cerco de vigilancia y un operativo de búsqueda. Derivado de estas acciones, la unidad fue localizada cuando se desplazaba con dirección al municipio de Tarímbaro.

Una vez confirmadas las características del vehículo y su estatus en las bases de datos, los oficiales lograron darle alcance y asegurar la camioneta.

Posteriormente, se solicitó el apoyo de una grúa para su traslado y puesta a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Policía Morelia refrenda su compromiso de actuar con prontitud ante cualquier hecho que vulnere la seguridad de la ciudadanía.