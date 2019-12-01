Bedolla llama a la unidad para el respaldo de Sheinbaum por la soberanía nacional

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 17:12:53

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero del 2026.- Es fundamental estar unidos para enfrentar los retos y darle todo el apoyo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en defensa de la soberanía nacional, así lo consideró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Tenemos mucha presidenta para enfrentar los retos”, aseguró el mandatario estatal en el marco de la visita de la mandataria mexicana a la ciudad de Morelia, para encontrarse con beneficiarios de Programas para el Bienestar.

En este sentido, agradeció a la Presidenta de la República y su gabinete por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, proyecto integral que atiende las necesidades de los michoacanos en todos los rubros.

Ejemplificó que hoy Michoacán es ejemplo en materia educativa, ya que actualmente es el único estado donde se apoya la educación con becas desde primaria hasta universidad.

Ramírez Bedolla recalcó que es un honor recibir en Michoacán a la primera mujer presidenta de nuestro país, de la misma manera reconoció que la democracia llevó al triunfo de una mujer en nuestro país, hechos histórico registrado incluso antes que en otros países más desarrollados o con otros modelos de democracia.