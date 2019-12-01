Morelia y Sacramento, firman hermanamiento; fortalecen lazos de amistad y cooperación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 16:35:00

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia y el gobierno de Sacramento California, que encabezan Alfonso Martínez Alcázar y Kevin McCarty, respectivamente, fortalecieron sus lazos de cooperación y amistad con la firma de un Hermanamiento que abre las puertas al desarrollo social, económico, educativo y cultural de ambas ciudades.

En una ceremonia histórica enmarcada en Sesión Solemne de Cabildo, Morelia dio un paso adelante para estrechar la coordinación con esta ciudad estratégica en la que vive una gran cantidad de michoacanas y michoacanos.

Reunidos en las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia (CAM), el alcalde Alfonso Martínez agradeció a su homólogo Mayor Kevin McCarty y a la vicealcaldesa, Karina Talamantes, su apoyo irrestricto a la comunidad migrante.

Ambos alcaldes coincidieron en mensajes de unión entre las poblaciones de Morelia y Sacramento.

En tanto que Kevin McCarty señaló que “México y Sacramento comparten un hondo respeto por la Cultura, la Educación y la Comunidad y este Hermanamiento refleja el compromiso por unir a la gente y construir relaciones que perduren, esta es una oportunidad para no dividir sino unir a nuestra comunidades”.

El Hermanamiento corona los trabajos que comenzaron el año pasado, cuando se proyectó la firma de este convenio de colaboración y acercamiento institucional, para aprovechar las grandes coincidencias que existen entre ambas ciudades.

Alfonso Martínez resaltó que, a partir de la firma, iniciará una nueva relación que habrá de traducirse en acciones concretas en materia social, económica, turística y cultural.

En este tenor, Alfonso Martínez destacó el potencial que brinda este documento, que se convertirá en un instrumento de progreso y paz para las personas que viven en la capital y en Estados Unidos.

Ambos alcaldes recordaron que Sacramento y Morelia, están unidos por la amistad y la familia. En ambos lados de la frontera siempre hay alguien que te recuerda con cariño.

Cabe destacar que la delegación de Sacramento estuvo integrada por el concejal y oriundo de Zinapécuaro, Erick Guerra, quien compartió sus experiencias del proceso de hermanamiento.