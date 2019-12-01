Exige Armando Tejeda datos reales y transparentes sobre la seguridad en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- En Michoacán, es imperativo pasar de los relatos optimistas a la realidad tangible, ya que la población aún vive con temor e inseguridad cotidiana, afirmó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), tras la reciente visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a Morelia para revisar el Plan de Seguridad implementado en la entidad.

Tejeda Cid enfatizó que, si el Plan Michoacán se extenderá hasta 2030 como anunció la presidenta, resulta indispensable establecer mecanismos robustos de transparencia y accountability, como la Comisión Evaluadora y de Seguimiento propuesta por legisladores federales del PAN. Esta comisión, integrada de forma plural, permitiría analizar objetivamente los avances y resultados en la lucha contra la inseguridad.

“Otra visita a Michoacán llena de buenos deseos, cifras alegres, promesas y aplausos. Sin embargo, continuamos exigiendo la creación de una Comisión Especial para evaluar y monitorear el Plan Michoacán, con participación diversa para transparentar y verificar los datos que se presentan cada vez que se aborda el tema de la violencia en el estado”, declaró el diputado.

Además, subrayó la necesidad de reforzar las estrategias en los municipios con mayor incidencia delictiva, como Uruapan, que ha sido sistemáticamente ignorado en las agendas presidenciales.

“La presidenta visita Michoacán sin incluir Uruapan en su itinerario, un municipio donde las denuncias por extorsión, robos, asesinatos y secuestros no cesan de aumentar. Al igual que en otras regiones del estado, los resultados no se sienten en la calle: la gente vive con miedo, impotencia y preocupación constante”, agregó.

El legislador panista destacó que, pese a las “cifras alegres” del Gobierno federal —como una supuesta reducción del 13.8% en extorsiones y del 30% en homicidios—, la ola de violencia en Michoacán impide que las familias gocen de paz y normalidad.

“La seguridad no se mide solo en porcentajes estadísticos, sino en la percepción ciudadana y en la tranquilidad diaria: poder salir a trabajar, enviar a los hijos a la escuela o abrir un negocio sin temor. Mientras esa realidad no llegue, tanto el Gobierno federal como el estatal seguirán en deuda con las y los michoacanos”, concluyó Tejeda Cid.