Semar desentraña operación de "Los Pulido" tras captura de tres líderes: Controlaban 90 kilómetros de la Costa de Michoacán, rutas marítimas desde Sudamérica y distribución al interior de México; golpes en el Pacífico suman 25 mil millones de pesos

*Los hermanos Pulido Lombera operaban en el corredor entre Faro de Bucerías y Huahua, señalado como puerta de entrada de cocaína procedente de Centro y Sudamérica. Reportes ubican a Apatzingán como punto de redistribución.

Aquila, Mich., a 2 de noviembre de 2026.— Una red de recepción y traslado de cocaína conectaba la costa de Aquila con el interior de México. Su operación comprendía el control de rutas marítimas, la logística para introducir cargamentos procedentes de Centro y Sudamérica y su posterior distribución en territorio nacional, de acuerdo con la información ampliada este lunes por la Secretaría de Marina tras la captura de tres líderes de "Los Pichilinguillos", identificados localmente como el cartel de "Los Pulido".

La Secretaría de Marina ubicó las operaciones de la célula en la franja comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, dos localidades del municipio de Aquila separadas por aproximadamente 90 kilómetros de carretera. Desde esa zona costera, los cargamentos eran trasladados hacia distintos puntos del país, informó la dependencia.

Las capturas alcanzaron a Leobardo Pulido Lombera, “Lioba”; Leopoldo Pulido Lombera, “Negrito”; y Bernardo Pulido Lombera, “Nando”, identificados como hermanos y presuntos dirigentes de la estructura. El operativo fue anunciado el 29 de octubre, después de cateos en tres inmuebles de Coahuayana, ejecutados sin disparos por fuerzas federales y estatales.

Del desembarco a la distribución

El alcance difundido por Marina describe una operación que enlazaba el tráfico internacional con los movimientos de droga dentro de México. La dependencia explicó que las detenciones fueron resultado de inteligencia naval y coordinación interinstitucional dirigidas a debilitar los puntos logísticos y los mecanismos de traslado de las organizaciones que utilizan el Pacífico para traficar cocaína.

El control de esa franja costera colocaba a la célula en un eslabón estratégico: la entrada de cargamentos procedentes del sur del continente y su conexión con redes de transporte terrestre, según la descripción oficial.

La conexión con Apatzingán

Apatzingán aparece como destino de los movimientos de cocaína atribuidos al grupo en las investigaciones difundidas por medios nacionales. De manera extraoficial se ha dicho que la droga salía de la costa de Aquila hacia esa ciudad de Tierra Caliente, para después redistribuirse al centro del país y a distintos puntos de Estados Unidos.

El comunicado de este lunes confirma el traslado hacia distintos puntos de México, mientras que las publicaciones periodísticas sitúan en Apatzingán un enlace específico de esa cadena, habiendo entre ambos municipios una histórica operación criminal ligada a los Caballeros Templarios, presentes en esas regiones.

Los Pulido: costa, disputas y violencia

El nombre de Los Pulido tiene antecedentes en la disputa armada por Huahua. Desde 2021, reportes periodísticos describían a la agrupación como una estructura familiar vinculada con Cárteles Unidos y enfrentada al CJNG. La cobertura de las recientes capturas vuelve a situarla en el escenario de violencia de Aquila y Coahuayana.

Las investigaciones contra los detenidos también abarcan homicidios, secuestros y desapariciones. Bernardo y Leopoldo cuentan con órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionadas con el ataque del 28 de mayo en Colola, donde tres personas murieron y una mujer resultó herida, de acuerdo con la información de la Fiscalía michoacana.



25 mil millones de pesos: el balance naval en el Pacífico

La presión sobre las rutas marítimas tiene una dimensión económica que la Secretaría de Marina cifra en 25 mil millones de pesos. Ese es el daño estimado a las organizaciones criminales por el aseguramiento de 97.5 toneladas de cocaína en el Pacífico mexicano durante la presente administración, según el balance incorporado al nuevo comunicado.

Las tres detenciones forman parte de esa estrategia contra las redes que reciben, trasladan y distribuyen la droga. El caso de Los Pulido coloca ahora el foco sobre un corredor de la costa michoacana que la Marina identifica como punto de ingreso de cocaína internacional y conexión con el mercado interior.