Cae avioneta en Pachuca; hay dos muertos y un herido

Cae avioneta en Pachuca; hay dos muertos y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 13:48:11
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Pachuca, Hidalgo, a 2 de noviembre 2026.- Dos personas perdieron la vida y una más resultó herida tras el desplome de una avioneta en la zona sur de Pachuca, Hidalgo.

Derivado del incidente el Cuerpo de Bomberos y personal de auxilio se movilizó al sitio para atender el incendio que se registró después de que la aeronave impactara contra el suelo.

La aeronave que se desplomó cerca de un Sam´s Club en la zona conocida como Venta Prieta, tenía las placas con la matrícula XB-AZG.

Autoridades estatales confirmaron que, tanto el piloto como el copiloto perdieron la vida en el accidente aéreo y fueron identificados como: Moisés González Meléndez y José Jaime Jarkin Ramos.

La información disponible marca que el avión pequeño despegó a las 9:30 horas del Aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana y tenía como destino Cuernavaca, Morelos.

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