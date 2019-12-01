Rescatan a persona de zona cerril en la comunidad La Ceja de Pedro Escobedo, Querétaro

Rescatan a persona de zona cerril en la comunidad La Ceja de Pedro Escobedo, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 18:31:12
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Pedro Escobedo, Querétaro, a 2 de noviembre de 2026.- Un hombre de la tercera edad, fue rescatado la tarde de este lunes, de una zona cerril de difícil acceso, en la comunidad de La Ceja, mismo que aparentemente tenía dos días en dicha zona.

A través de la línea de emergencias, se solicitó la ayuda de los rescatistas, para realizar las labores de rescate de la persona, quien tenía deshidratación y se encontraba desorientada.

Tras realizarse las labores, por parte de rescatistas del municipio de Pedro Escobedo, la persona fue estabilizada y posteriormente trasladada a un hospital, para continuar con la atención.

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