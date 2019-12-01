Tráiler impacta a tres vehículos en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro, Querétaro

Tráiler impacta a tres vehículos en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 19:23:08
Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto de 2025.- Tremendo accidente, se registró la tarde de este martes, en el anillo vial Fray Junípero Serra, que dejó como saldo cuatro personas heridas.

El accidente ocurrió a la altura de Paseos del Pedregal, luego de que un tráiler perdiera el control, por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba con dirección a Juriquilla.

Al perder el control en una curva, la unidad se salió del camino y volcó, llevándose a su paso tres vehículos, los cuales quedaron con severos daños materiales.

En la zona, arribaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, auxiliaron a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, que además generó una severa carga vehicular en la zona.

