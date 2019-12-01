Trágico accidente en Paseo Constituyentes, deja a un motociclista sin vida en Corregidora, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 12:04:11

Corregidora, Querétaro, 8 de marzo del 2026.- La madrugada de este domingo, un motociclista perdió la vida, luego de un trágico accidente, que se registró sobre la avenida Paseo Constituyentes en el municipio de Corregidora, Querétaro.

El aparente exceso de velocidad, ocasionó que el motociclista perdiera el control cuando circulaba a la altura de Pueblo Nuevo, lo que ocasionó que se impactara contra un objeto fijo en el camellón divisor y a consecuencia perdiera la vida.

A la zona se movilizaron elementos de Protección Civil del municipio de Corregidora, quienes al llegar, confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades.

La vialidad fue cerrada en ambos sentidos por elementos de la Policía Municipal de Corregidora, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.