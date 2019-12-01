Trágico accidente en la carretera Mérida-Campeche deja al menos 15 personas sin vida

Trágico accidente en la carretera Mérida-Campeche deja al menos 15 personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 08:30:20
Mérida, Yucatán, 14 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán confirmó la muerte de al menos 15 personas luego de que se registrara un trágico accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá.

En el percance estuvieron involucrados un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

Al sitio acudieron bomberos y ambulancias de la SSP para el control de riesgos, así como para la atención y traslado de heridos.

Se destacó que entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del tractocamión y una persona calcinada dentro del taxi colectivo.

La dependencia informó además que dos personas lesionadas fueron atendidas en el lugar por paramédicos, de los cuales, se desconoce su estado de salud actual.

Noventa Grados
