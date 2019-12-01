Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 19:57:56

Coalcomán, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- Un saldo de una persona muerta y nueve heridas, entre ellas una bebé, fue el que dejó el desbarrancamiento de una camioneta.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la carretera Dos Aguas-Maruatilla, una camioneta había caído a un barranco y había varios heridos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a nueve personas que estaban heridas además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe de los hechos.