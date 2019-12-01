Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 17:55:37

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- Con una lesión de bala en un brazo, resultó un individuo que fue atacado a balazos en la colonia La Colina de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida Pedregal, en la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que presentaba una herida de bala en el brazo.

Hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.