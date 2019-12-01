Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 12:31:12

*La detención de uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos fue presentada como un importante golpe al crimen organizado, pero detrás del resultado del operativo federal quedó una realidad alarmante: al menos 11 muertos reconocidos oficialmente y más de una decena más que aparecieron en las calles, diez agentes federales heridos, más de una decena de comercios atacados, gasolineras incendiadas, vehículos destruidos y una población atrapada durante horas entre las balaceras y el caos. La magnitud de los daños plantea serios cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para proteger a la ciudadanía durante una operación de esta naturaleza.

Guasave, Sin., a 22 de noviembre de 2026. — La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo" Isidro, dejó mucho más que un narcotraficante detenido. La operación militar ejecutada la noche del viernes 20 de noviembre convirtió distintos sectores de Guasave en escenarios de enfrentamientos armados, incendios, bloqueos carreteros y destrucción de propiedades, con consecuencias que todavía no han sido cuantificadas en su totalidad.

Mientras las autoridades federales consiguieron detener a uno de sus objetivos prioritarios, la población civil enfrentó una noche de incertidumbre, temor y desprotección, en medio de una violencia que se extendió a calles, carreteras, comercios y establecimientos de servicio.

El balance oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció 11 personas fallecidas: cuatro militares y siete presuntos integrantes del grupo criminal. Sin embargo, los hallazgos posteriores de cadáveres en distintas comunidades de Guasave abrieron interrogantes sobre el verdadero saldo de la jornada y la necesidad de esclarecer cuáles de esas muertes corresponden al enfrentamiento y cuáles a otros hechos violentos.

La pregunta resulta inevitable: ¿qué tan preparada estaba la autoridad para contener las consecuencias de una operación que terminó desatando una ola de violencia en distintos puntos del norte de Sinaloa?

Once muertos reconocidos, pero los hallazgos posteriores mantienen abierto el saldo fatal

La dimensión humana de los acontecimientos comenzó a conocerse con mayor claridad durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre.

Además de las 11 muertes reconocidas por Defensa, medios locales documentaron el hallazgo de personas sin vida en Guasavito, Ranchito de Castro, Tamazula y San Pedro Las Arguenas, así como el fallecimiento de un hombre que ingresó a una funeraria con heridas de arma de fuego.

El periódico El Debate contabilizó ocho fallecimientos registrados durante el sábado en diferentes puntos del municipio.

La Fiscalía General del Estado tiene pendiente esclarecer la identidad de las víctimas, las circunstancias de sus muertes y su posible relación con los enfrentamientos.

Una operación de alto impacto no puede considerarse plenamente esclarecida mientras persistan dudas sobre el número de personas que perdieron la vida.

Diez agentes federales heridos: el costo humano también alcanzó a las fuerzas de seguridad

La Secretaría de Salud de Sinaloa confirmó la atención hospitalaria de diez elementos federales lesionados durante los acontecimientos.

Cuatro fueron atendidos en Culiacán y otros seis en Los Mochis, estos últimos trasladados posteriormente a instalaciones médicas militares.

Las lesiones incluyeron heridas por esquirlas y afectaciones en extremidades.

Aunque las autoridades sanitarias no tenían registro de civiles heridos atendidos en los hospitales estatales consultados, esa información no descarta que otras personas hayan recibido atención en clínicas privadas o fuera de los servicios públicos.

La ausencia de un registro integral de lesionados representa otra deficiencia en la información disponible para evaluar las consecuencias del operativo.

Comercios incendiados: más de diez establecimientos atacados en una noche de destrucción

La violencia no se limitó a los enfrentamientos entre militares y civiles armados.

Más de diez tiendas de conveniencia sufrieron ataques y daños en diferentes sectores de Guasave, incluyendo establecimientos ubicados en el bulevar 20 de Noviembre, López Mateos, Callejones de Guasavito, Rómulo Ruiz Payán, bulevar Colosio y colonia Sinaloa.

Algunos negocios quedaron severamente dañados por el fuego, mientras que trabajadores y propietarios enfrentaron pérdidas materiales cuyo valor todavía no ha sido establecido.

La destrucción también alcanzó al menos tres gasolineras, donde los incendios representaron un peligro adicional por la presencia de combustibles.

Bomberos y cuerpos de emergencia tuvieron que intervenir para contener las llamas, en medio de un ambiente de inseguridad que complicaba la movilidad y la atención de incidentes.

Detrás de cada negocio incendiado hay trabajadores, empleos, inversiones y familias afectadas. La destrucción comercial no puede reducirse a una cifra secundaria dentro del balance de una operación militar.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un inventario público completo de los establecimientos afectados ni una estimación oficial de las pérdidas económicas.

Vehículos reducidos a cenizas y carreteras convertidas en barricadas

Automóviles particulares, camionetas, camiones de carga y unidades utilizadas para bloquear carreteras terminaron incendiados o abandonados en distintos puntos de Guasave y municipios cercanos.

Las afectaciones alcanzaron la carretera Internacional México 15, la autopista La Costera y accesos estratégicos al municipio.

En sectores como Las Brisas y Palmarito, las autoridades tuvieron que realizar trabajos especiales para retirar unidades dañadas y restablecer la circulación.

Entre los vehículos involucrados destacó una pipa de doble remolque que transportaba combustible, cuyo retiro requirió maniobras de seguridad por el riesgo que representaba.

La quema de vehículos no solamente ocasionó pérdidas materiales: también interrumpió actividades económicas, afectó el transporte y dejó a numerosas personas sin posibilidad de desplazarse con normalidad.

A pesar de la magnitud de estos incidentes, no existe un balance público consolidado que permita conocer cuántos vehículos fueron robados, incendiados o destruidos, ni el monto de los daños ocasionados a sus propietarios.

Hospitales bajo tensión y ciudadanos obligados a refugiarse

Uno de los episodios más preocupantes de la jornada ocurrió en el entorno de las instalaciones médicas de Guasave.

Testigos documentaron la presencia de personas armadas en el Hospital General de Zona del IMSS y situaciones de tensión relacionadas con la llegada de personas lesionadas a establecimientos privados de salud.

Aunque existen diferencias entre los testimonios y la explicación ofrecida posteriormente por las autoridades sanitarias, los incidentes evidenciaron la vulnerabilidad de espacios que deberían permanecer protegidos incluso durante episodios de violencia.

La inseguridad también alcanzó lugares de concentración pública.

El partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán tuvo que suspenderse, mientras aficionados, jugadores y trabajadores permanecieron resguardados en el estadio Kuroda Park.

Otras personas buscaron refugio en supermercados, gimnasios, templos, escuelas y establecimientos comerciales.

La suspensión del transporte, los cierres de negocios y las restricciones de circulación alteraron la vida cotidiana de miles de habitantes.

La población terminó enfrentando las consecuencias de una confrontación armada en la que no tenía participación.

¿Dónde estuvo la estrategia para proteger a la población?

La captura del Chapo Isidro constituye un resultado relevante para las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.

Sin embargo, ese resultado no elimina la obligación de explicar por qué una intervención federal de alto impacto estuvo acompañada de una expansión de la violencia que alcanzó múltiples sectores urbanos, establecimientos comerciales y carreteras.

Las autoridades deben rendir cuentas sobre la planeación del operativo, las medidas preventivas adoptadas y la capacidad de respuesta frente a posibles represalias.

La magnitud de los acontecimientos obliga a plantear preguntas concretas:

¿Se anticipó la posibilidad de bloqueos e incendios simultáneos? ¿Existía un dispositivo suficiente para proteger comercios, hospitales y principales vías de comunicación? ¿Qué mecanismos se activaron para resguardar a la población? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre las primeras agresiones y la recuperación de las zonas afectadas?

Capturar a un objetivo prioritario es una obligación del Estado; proteger a los ciudadanos durante esa captura también lo es.

El costo económico permanece sin cuantificarse

Hasta el momento, uno de los principales vacíos de información es el monto total de las pérdidas materiales.

La destrucción de establecimientos comerciales, estaciones de servicio y vehículos, además de la suspensión de actividades económicas, representa un impacto que va mucho más allá de las horas que duraron los enfrentamientos.

Los propietarios de negocios afectados enfrentan gastos de reparación, reposición de mercancías y posibles interrupciones prolongadas de sus operaciones.

A ello se suman los daños a unidades de transporte, las afectaciones al comercio regional y las pérdidas ocasionadas por la paralización temporal de actividades.

Las autoridades todavía deben precisar cuántos inmuebles resultaron afectados, qué daños corresponden a propiedades particulares y qué mecanismos de atención estarán disponibles para las víctimas.

Sin ese diagnóstico, cualquier afirmación sobre el costo económico total sería especulativa.

Una captura exitosa no borra una noche de destrucción

El Gobierno federal consiguió detener a Fausto Isidro Meza Flores, identificado como uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Pero el resultado policial y militar no puede analizarse de manera aislada de sus consecuencias.

Guasave quedó marcado por once muertes reconocidas oficialmente, diez agentes federales heridos, hallazgos posteriores de cadáveres que requieren esclarecimiento, comercios incendiados, gasolineras atacadas, vehículos destruidos y una población que tuvo que refugiarse mientras se desarrollaban los enfrentamientos.

Las autoridades estatales informaron posteriormente que la situación había sido controlada y que las principales carreteras fueron reabiertas. Sin embargo, recuperar la circulación no equivale a reparar los daños ni a responder todas las preguntas pendientes.

El verdadero balance de la operación no estará completo hasta que se conozca el número definitivo de víctimas, se cuantifiquen las pérdidas materiales y se expliquen las medidas adoptadas para proteger a la población.

La detención del Chapo Isidro representa un golpe al crimen organizado, pero también deja una exigencia legítima de rendición de cuentas.

Porque, al final, el éxito de una operación de seguridad no debería medirse únicamente por el nombre del detenido, sino también por la capacidad del Estado para evitar que la población termine pagando las consecuencias de la violencia.

Guasave tiene derecho a conocer toda la verdad: cuántas personas murieron, cuántas resultaron heridas, cuánto patrimonio fue destruido y quién responderá por los daños.