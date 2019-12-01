Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 18:51:22

Irapuato, Guanajuato, a 22 de noviembre de 2026.- En el campo deportivo La estrella ubicado en la colonia Plan de Guanajuato, se llevaba a cabo un partido de fútbol cuando sujetos desconocidos le arrebataron la vida a tiros a un espectador y un segundo quedó herido.

El número de víctimas fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. quienes dieron a conocer que el primer reporte alrededor de las 15:00 horas de este domingo fue sobre dos personas heridas por arma de fuego en la calle Solidaridad.

En la información oficial indican que elementos de los tres órdenes de gobierno se desplazaron el sitio donde confirmaron que un hombre de identidad hasta el momento desconocida se encontraba sin vida y de acuerdo a versiones de testigos, otra persona fue trasladada por sus propios medios a un centro médico con una lesión en un glúteo.

Explicaron que ambos sujetos no participaban en el juego deportivo y que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando fueron agredidos directamente por sujetos que huyeron de la zona en una motocicleta.

La zona fue delimitada con cinta amarilla para iniciar una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado, donde le practicarán la necropsia que marca la ley.