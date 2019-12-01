Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 10:30:51

Guasave, Sinaloa a 22 de noviembre de 2026.— Semanas de vigilancia con drones, interceptación de comunicaciones y análisis de sus movimientos permitieron a autoridades mexicanas y estadounidenses ubicar y detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.

Según el reportaje, la operación contó con intercambio de información de inteligencia entre ambos países y vuelos de reconocimiento realizados con drones estadounidenses, a petición y con autorización del Gobierno de México.

Uno de los aspectos que llamó la atención de la investigación fue el seguimiento de los mensajes que presuntamente intercambiaba con su madre, esposa y hermana. Estas comunicaciones habrían permitido a los investigadores conocer reuniones familiares, fiestas y otros lugares a los que tenía previsto acudir.

Además, los analistas militares habrían logrado identificarlo mediante su voz, complexión física y forma de caminar, al revisar las imágenes captadas por los drones en tiempo real.

La investigación también revela que las autoridades implementaron operativos de distracción en otros puntos de Sinaloa, entre ellos Los Mochis, para facilitar el ingreso de fuerzas especiales a Guasave, donde finalmente fue detenido el pasado 20 de noviembre.

El enfrentamiento durante el operativo dejó cuatro militares y siete presuntos integrantes de la organización criminal sin vida, además de ocho personas detenidas, según los reportes difundidos.

La reconstrucción de The New York Times expone el alcance de la cooperación de inteligencia entre México y Estados Unidos, así como el uso de tecnología de vigilancia para localizar a uno de los fugitivos más buscados por el FBI.