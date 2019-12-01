Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 17:45:05

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- Con una lesión producida por arma blanca, resultó un hombre el cual fue atacado a puñaladas en calles de la colonia Isaac Arriaga.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en la calle 6 de Diciembre de la referida colonia habían apuñalado a un hombre.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que estaba herido.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.