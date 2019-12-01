Cuitzeo, Mich., a 22 de noviembre de 2026.- Dos hombres fueron encontrados sin vida la tarde de este domingo en la brecha conocida como El Chehuallito, en la localidad de San Juan Benito Juárez. Un reporte ciudadano alertó a las autoridades esta tarde sobre la presencia de dos personas tendidas en el camino.

Elementos de la Comisaría de la Región Morelia acudieron al lugar y encontraron a ambos hombres boca arriba. A simple vista, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no observó impactos de arma de fuego ni casquillos percutidos en el lugar.

Uno de los hombres vestía playera gris, pantalón azul marino y botas de trabajo café oscuro. Llevaba un guante negro en la mano derecha y un reloj negro en la izquierda. El otro vestía una playera negra con rayas rojas y pantalón negro. Estaba descalzo y llevaba una cadena y pulseras plateadas.

Al sitio también acudieron elementos de Protección Civil, personal de investigación del área de homicidios y una agente del Ministerio Público para las diligencias del levantamiento de los cuerpos.



Hasta el momento se desconoce la identidad de los hombres y la causa de sus muertes.