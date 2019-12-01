Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 10:41:36

Uruapan, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.- Una riña registrada en el Centro de esta ciudad, terminó con un hombre muerto y un detenido.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una vivienda de la calle Madero en el Centro, se había registrado una riña.

Al sitio acudieron elementos de las guardias Civil y Nacional así como de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron sin vida a un individuo, así mismo se logró la detención del presunto homicida.

Con base en lo anterior, personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos para los efectos a que haya lugar.