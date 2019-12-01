Tragedia en Monterrey: adulto mayor muere atrapado en su habitación durante un incendio

Tragedia en Monterrey: adulto mayor muere atrapado en su habitación durante un incendio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:26:03
Monterrey, Nuevo León, 11 de febrero del 2026.- Un incendio registrado la mañana de este miércoles en una vecindad del municipio de Monterrey, Nuevo León, cobró la vida de un hombre de 68 años que quedó atrapado al interior de la habitación que ocupaba.

El siniestro fue reportado poco antes de las 07:00 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Dardanelos, casi en su cruce con José Mariano Salas, en la colonia Estrella. De manera preliminar, se presume que el fuego pudo haberse originado por una fogata que salió de control dentro del cuarto.

La víctima fue identificada como Rolando Torres Soto, quien vivía solo en una de las habitaciones del lugar. Su cuerpo fue localizado tras las labores de sofocación, presentando quemaduras severas.

En el inmueble también se encontraban siete familiares —dos sobrinas, la pareja de una de ellas y varios menores de edad— quienes lograron salir a tiempo luego de que vecinos alertaran sobre el fuego y la intensa columna de humo.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal trabajaron de manera coordinada para contener las llamas y evitar que se extendieran a viviendas aledañas.

Habitantes de la zona señalaron que el adulto mayor solía encender fogatas, presuntamente para cocinar o quemar cable, situación que en ocasiones anteriores habría provocado incidentes similares.

