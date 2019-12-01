Entre lágrimas, senadora del PVEM acusa a morenistas de exhibirla en estética del Senado

Entre lágrimas, senadora del PVEM acusa a morenistas de exhibirla en estética del Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:14:03
Ciudad de México, 11 de febrero de 2026.- Entre lágrimas, la senadora del PVEM, Juanita Guerra, denunció que tres legisladoras de Morena la invitaron al servicio de estética y la colocaron en esa situación para que su imagen fuera exhibida públicamente.

En entrevista, la legisladora ecologista lamentó la agresión a su imagen y justificó que solo se ausentó 20 minutos de la sesión ordinaria para aplicarse un tinte de cabello, por el que pagó 500 pesos.

“Varios medios lo han calificado, y que levante la piedra quien esté libre de culpa. Mis compañeras no han sido solidarias; quienes me invitaron no han tenido sororidad, han dicho que ni siquiera conocen el lugar, cuando ellas me invitaron”, denunció.

Asimismo, informó que presentó oficios ante la Mesa Directiva para solicitar que se dé a conocer qué funcionario del Senado dio la instrucción a la Dirección General de Resguardo Parlamentario para colocar sellos en la estética.

Además, pidió que se le descuente el proporcional de un día de su dieta, pese a que —afirmó— su permanencia en el salón de belleza no superó los 20 minutos.

