Joven pierde la vida en un hospital de Zamora, Michoacán; fue baleado en Las Higueras

Zamora, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Mientras recibía atención médica tras ser atacado a balazos, un joven perdió la vida en la ciudad de Zamora, Michoacán.
Sobre las causas que llevaron alertados fatal desenlace, se sabe que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el camino que va de la colonia Las Higueras a Guanajuatillo, habían atacado a balazos a una persona.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron y trasladaron a un hospital a un joven que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.
Lamentablemente mientras recibía atención médica, el lesionado perdió la vida, hechos de los que tomó conocimiento la FGE.