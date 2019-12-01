Joven pierde la vida en un hospital de Zamora, Michoacán; fue baleado en Las Higueras

Joven pierde la vida en un hospital de Zamora, Michoacán; fue baleado en Las Higueras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 10:17:47
Zamora, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Mientras recibía atención médica tras ser atacado a balazos, un joven perdió la vida en la ciudad de Zamora, Michoacán.

Sobre las causas que llevaron alertados fatal desenlace, se sabe que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el camino que va de la colonia Las Higueras a Guanajuatillo, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron y trasladaron a un hospital a un joven que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Lamentablemente mientras recibía atención médica, el lesionado perdió la vida, hechos de los que tomó conocimiento la FGE.

