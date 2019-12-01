Se han reducido 56% los delitos de alto impacto en la entidad con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: Carlos Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, informó que la implementación del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” ha generado una disminución del 56 por ciento en los delitos de alto impacto en la entidad, como resultado del trabajo interinstitucional del Gabinete de Seguridad.

“Desde la implementación de esta estrategia de inteligencia y coordinación entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina y Guardia Nacional, los delitos de alto impacto pasaron de 429 registrados en enero de 2025, a 180 en enero del año en curso, señaló Torres Piña.

“Entre los ilícitos con mayor reducción destacan el homicidio doloso, que disminuyó de 137 casos en enero de 2025 a 87 en el mismo mes de 2026, así como el robo de vehículos, que pasó de 206 eventos a 54 en ese mismo periodo”, expuso.

Asimismo, indicó que los delitos de robo a casa-habitación, a comercios y a transeúntes presentaron reducciones significativas, derivadas de acciones preventivas y de atención oportuna coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

En el comparativo de los meses de noviembre y diciembre, el Fiscal General informó que en noviembre de 2024 se registraron 373 delitos de alto impacto y en diciembre de ese mismo año 420. En contraste, en noviembre de 2025 se contabilizaron 172 eventos y en diciembre 196, lo que representa una disminución del 53 por ciento en ambos periodos.

Torres Piña explicó que esta estrategia integral, impulsada por el Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado, opera bajo 12 ejes de acción, entre los que destacan seguridad, bienestar, infraestructura y fortalecimiento del sector agrícola, y reiteró que la FGE mantendrá una coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para justamente seguir consolidando resultados en el combate a la delincuencia en Michoacán.