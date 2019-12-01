Explosión en vivienda de Almoloya de Juárez deja cinco heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:50:41

Almoloya de Juárez, Estado de México, 11 de febrero del 2026.- Una explosión registrada la madrugada de este miércoles en una casa del municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, provocó lesiones a cinco personas y movilizó a cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió en la localidad de Plan de San Pedro, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una detonación al interior de un domicilio particular.

Tras el reporte, elementos de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para atender la emergencia.

Al arribar, los equipos de rescate brindaron atención prehospitalaria a cinco personas que resultaron afectadas. Las autoridades evaluaban su traslado a un hospital para una valoración médica más especializada.

La zona fue acordonada para prevenir riesgos adicionales mientras se llevan a cabo las investigaciones que permitan determinar el origen de la explosión.