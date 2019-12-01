Trágico accidente en Paseo de la República, cobró la vida de papá e hijo en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 09:43:07
Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- La mañana de este miércoles, servicios de emergencias se movilizaron a carriles laterales de Paseo de la República, en donde se registró un fuerte accidente, que dejó como saldo a dos personas sin vida en la ciudad de Querétaro.

Fue en dirección a la capital queretana, a la altura de la plaza comercial Antea, en donde se registró un choque por alcance entre dos vehículos, desafortunadamente ambos vehículos salieron proyectados, ocasionando que uno de ellos atropellara a dos personas.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte de una persona, la segunda pretendían trasladarla, sin embargo, entró en paro y a los pocos minutos se confirmó su fallecimiento a bordo de la ambulancia.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Cabe mencionar, que los conductores de ambos vehículos, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalia General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.

