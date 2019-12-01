Cae en Oaxaca hombre acusado de violar a su hija durante una década; estuvo prófugo 3 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:44:30

Oaxaca, Oaxaca, 11 de febrero del 2026.- Este miércoles, autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer la detención de un hombre identificado bajos las iniciales de F.C.F, por el delito de violación agravada en contra de su hija, quien estuvo prófugo de la justicia durante tres años.

La carpeta de investigación reveló que el hombre habría agredido sexualmente a su familiar en reiteradas ocasiones durante más de diez años.

Las investigaciones realizadas narraron que los hechos tuvieron lugar al interior de un domicilio ubicado en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, donde una menor fue víctima de agresiones sexuales que empezaron aproximadamente cuando tenía 5 años y culminaron hasta que tenía 16.

La denuncia presentada indicó que los abusos ocurrieron cuando la niña permanecía a solas con el agresor y que no denunció por temor a lo que podía suceder.

Así mismo, se expresó que el presunto violador advertía a su hija que sus acciones eran en venganza a su madre, quien supuestamente lo engañaba.