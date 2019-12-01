Tragedia en la México-Tuxpan: autobús cae a barranco y deja 3 personas fallecidas y 21 lesionados

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2025.- Un autobús de la línea Futura volcó la mañana de este sábado en la carretera federal México-Tuxpan, en el paraje Finca Alegre, Huachinango. El siniestro dejó un saldo preliminar de 3 personas fallecidas y 21 lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Autoridades estatales, Protección Civil y la Dirección de Gestión de Riesgos desplegaron un operativo para rescatar a los pasajeros y asegurar la zona. Dos víctimas murieron en el lugar del accidente, mientras que una mujer falleció durante su traslado en helicóptero al Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle, en Puebla.

El autobús, con número económico 3103 y corrida 4704, se dirigía a la Ciudad de México tras salir de Huauchinango. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo, y la carretera permaneció cerrada por varias horas mientras se realizaban las labores de rescate.

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer responsabilidades. Los heridos fueron atendidos principalmente en el Hospital General de Huauchinango y la clínica del ISSSTE local, mientras las autoridades continúan recopilando información y datos de los pasajeros afectados.