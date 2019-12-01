Tragedia en Indonesia: colapso de colegio provoca la perdida de una vida y desapariciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 22:30:06

Java, Indonesia, a 29 de septiembre del 2025. - Al menos una persona falleció y 99 fueron rescatadas tras el derrumbe el lunes de un internado de la isla indonesia de Java mientras los alumnos rezaban en la planta baja del edificio, informaron los equipos de emergencia este martes 30 de septiembre del 2025.

Los rescatistas lograron sacar a ocho alumnos entre la tarde del lunes y la madrugada del martes, mientras otros 91 estudiantes "salieron de manera independiente", apuntó el servicio de emergencias de Surabaya (Java), al norte de Sidoarjo, donde tuvo lugar el incidente.

Hay al menos un fallecido, señaló el comunicado, que no precisó si se trataba de un estudiante. Indicó que había alrededor de 100 personas al momento del colapso del edificio, sin especificar sus edades.

"A pesar de la inestabilidad de los escombros del edificio y la gran cantidad de material en el lugar, el equipo de búsqueda y rescate continúa evacuando a las víctimas, mientras prioriza la seguridad", apuntó en un comunicado Nanang Sigit, coordinador del operativo.

Las autoridades sostienen que el incidente se produjo mientras se llevaban a cabo obras en el cuarto piso.

"Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes y el edificio se derrumbó desde el cuarto piso hasta la planta baja", señalaron.