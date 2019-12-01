Localizan en Veracruz restos de joven desaparecida en Huejutla, Hidalgo; Jimena Hernández llevaba desaparecida seis meses

Huejutla, Hidalgo, a 29 de septiembre de 2025.- Los restos de Jimena Hernández Hernández, joven de 21 años de edad, reportada como desaparecida hace casi seis meses en Huejutla de Reyes, fueron localizados en una fosa clandestina en Veracruz. El hallazgo se dio durante trabajos de exhumación de la Fiscalía General del Estado en el rancho Santa Rosalía, ubicado en la comunidad de Tepetzintilla, municipio de Álamo.

Jimena había sido vista por úlitma vez el 6 de abril de 2025, lo que motivó a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo a emitir una ficha de búsqueda con folio FDBHGO/171/25. Su caso mantuvo en alerta a colectivos de la Huasteca hidalguense, que exigieron a las autoridades avances en la localización de la joven.

La confirmación de identidad fue posible gracias a varios tatuajes que portaba la víctima; un mandala en la pierna izquierda, otro en el pecho, un dragón en el antebrazo y una mariposa en la espalda baja. Los fragmentos óseos fueron encontrados el pasado 18 de agosto, en medio de operativos ministeriales que han revelado la existencia de múltiples entierres clandestinos en la zona.

Tras las diligencias forenses, los restos fueron entregados a su familia y sepultados en el panteón de la comunidad de El Arenal, Huejutla. Sin embargo, las autoridades estatales han evitado precisar cuántos cuerpos han sido recuperados en el predio, lo que mantiene en incertidumbre a decenas de familias que siguen en búsqueda de sus desaparecidos.