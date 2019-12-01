Sujetos armados ultiman a un hombre de 63 años de edad en Jacona, Michoacán

Sujetos armados ultiman a un hombre de 63 años de edad en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 23:01:30
Jacona, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Un hombre identificado como Francisco C., de 63 años de edad, perdió la vida luego de ser atacado a balazos en la colonia Linda Vista.

El hecho ocurrió la noche de este lunes en la calle Durango, donde sujetos armados disparando contra la víctima y posteriormente huyeron del lugar.

Familiares pidieron auxilio de paramédicos y policías; el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital, donde minutos más tarde falleció a consecuencia de las heridas.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

