Hombre de 55 años herido tras un ataque armado en Lomas de la Aldea en Morelia; investigan posible pleito vecinal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 22:49:18

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Un hombre de 55 años de edad resultó herido tras ser atacado con arma de fuego y golpeado en la cabeza en la colonia Lomas de la Aldea, en Morelia.

El hecho ocurrió la noche de este lunes en la calle privada de Octavio Paz, donde vecinos reportaron a las autoridades la presencia de una persona lesionada. Elementos de la policía acudieron al lugar y localizaron a Ricardo R., de 55 años de edad, con un impacto de bala en el glúteo y múltiples golpes en la cabeza, presuntamente ocasionado con la cacha de una pistola.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con familiares, la agresión estaría relacionada con conflictos personales con un vecino, por los cuales ya existían denuncias penales previas. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.