Tragedia en Celaya: fallece trabajador y seis más resultan intoxicados en tienda de telas

Tragedia en Celaya: fallece trabajador y seis más resultan intoxicados en tienda de telas
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 21:38:33
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Celaya, Guanajuato, 17 de marzo de 2026.- Al menos seis trabajadores resultaron intoxicados y uno perdió la vida en horario laboral dentro de una tienda de telas ubicada en la zona centro de la ciudad.

Alrededor de las 7 de la noche del martes reportaron sobre personas intoxicadas dentro de un comercio ubicado sobre la calle Benito Juárez esquina Manuel Doblado. 

En la zona, paramédicos de Protección Civil encontraron a siete de los trabajadores seis de ellos fueron llevados de inmediato a un centro médico mientras que todo fue inútil para el séptimo ya que no resistió y perdió la vida.

Presuntamente los empleados manipulaban una planta de luz cuando percibieron un dolor muy fuerte de gasolina y esto derivó a la intoxicación, uno de ellos falleció en el lugar y seis más fueron llevados a un centro médico.

Las verdaderas causas serán confirmadas por el ministerio público quienes trabajaron en el lugar.

 Mientras tanto, el área se delimitó con la cinta amarilla y por varias horas el paso vehicular fue obstruido.

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