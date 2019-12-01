Presidente de Finlandia avala apoyo militar europeo en Ormuz a cambio de respaldo de Estados Unidos a Ucrania

Presidente de Finlandia avala apoyo militar europeo en Ormuz a cambio de respaldo de Estados Unidos a Ucrania
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 20:24:43
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Londres, Reino Unido, 17 de marzo de 2026.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, expresó su respaldo a una propuesta para que países europeos brinden apoyo militar con el fin de garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz.

Durante una intervención en Chatham House, el mandatario señaló que Europa podría contribuir con asistencia militar para asegurar el tránsito marítimo en la zona, en medio de tensiones derivadas del bloqueo atribuido a Irán.

Stubb planteó que dicha cooperación podría darse si Estados Unidos respalda plenamente a Ucrania en la búsqueda de una paz considerada aceptable frente a Rusia.

El mandatario calificó la idea como “una muy buena propuesta”. Estas declaraciones se dan en medio de la tensión que se vive en Medio Oriente y los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que por esta vía transita una parte significativa del petróleo y gas que se comercializa a nivel global, lo que lo convierte en un punto estratégico para el comercio internacional.

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